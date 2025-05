‘Pensei que fosse morrer’, diz turista que ficou soterrado em praia de Copacabana

O turista britânico Jansen, residente de Londres, na Inglaterra, afirmou que pensou “que fosse morrer” após ficar pouco mais de três horas soterrado em uma buraco na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Jansen estava passando suas férias na Cidade Maravilhosa com outros amigos. Na sexta-feira, 16, o britânico viralizou nas redes sociais por aparecer enterrado em um grande buraco.

+ VÍDEO: Turista fica preso após cavar buraco na areia de Copacabana

Em entrevista ao telejornal RJ2, Jansen, que já retornou a Londres, disse: “Eu sou o cara que ficou preso no buraco. Eu estava cavando um buraco de 2,4 metros. Bem, ficou um pouco acima da minha cabeça. Pensei que fosse morrer. Mas por sorte pessoas boas me salvaram”.

Após passar o susto, ele agradeceu aos brasileiros que o ajudaram a sair do buraco. “Obrigado as pessoas do Rio que realmente me ajudaram. Eu definitivamente vou voltar. Foi surreal. Mas realmente eu achei que fosse morrer.”

Relembre o caso

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o britânico soterrado até a altura do peito, com diversas pessoas à volta. Alguns banhistas se juntam para ajudar o estrangeiro, retirando o excesso de areia e puxando-o. Em determinado momento, ele chega a pausar o demorado processo para tomar uma cerveja.

Apesar da comoção geral, a história acaba de maneira feliz e Jansen finalmente é retirado do buraco. As pessoas que observavam a ação comemoram com gritos e palmas.