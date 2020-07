“Pensei em desistir quando recebi minha primeira crítica”, diz Thaynara OG

A atriz, apresentadora e influenciadora digital Thaynara OG foi a convidada da live da IstoÉ Gente na última sexta-feira (25). Em conversa com o jornalista Rafael Ferreira, a maranhense falou sobre o dia a dia na quarentena. Ela lembrou o começo da carreira de sucesso e conquistou uma legião de seguidores, anônimos e famosos, ao publicar vídeos de até 10 segundos. Na troca de ideias, ela deu dicas de como trilhar com eficiência o caminho para triunfar nas redes sociais. “O importante é como você se comunica”, dá a dica.

Como não poderia deixar de ser, ela comentou sobre o namoro com o cantor sertanejo Gustavo Mioto. “Estávamos há quatro meses sem se ver. Eu, lá no Maranhão, ele, aqui em São Paulo. É um desafio bem difícil. Quando você conhece alguém que realmente te cativa, você desenvolve um sentimento muito forte. Além da quarentena, nosso outro desafio é a agenda corrida dos dois”, fala.

Thay, como é carinhosamente chamada nas redes sociais, foi batizada em São Luiz, capital do Maranhão, como Thaynara Oliveira Gomes. Com a fama, ela passou a assinar Thaynara OG. Com mais de 4,2 milhões de seguidores no Instagram, a busca pela fama vem desde criança. Fã alucinada da cantora Britney Spears na infância, ela mandava correspondências para as amigas e assinava Thaynara Spears. Mas, segundo ela, a sua vida ganhou outro rumo há poucos anos. “Me formei em Direito, tirei o registro da OAB, em 2015, e pago até hoje. Vai que eu sou presa, né?“, diverte-se.

Foi na faculdade que ela conheceu o Snapchat. “Duas amigas me apresentaram o aplicativo. A galera nem usava. Quando elas me mostraram e explicaram como funcionava, me apaixonei. Achei muito engraçado. Quando eu me formei, tinha uns dez seguidores. Comecei brincando com os meus amigos. Aí criei alguns quadros, com alguns personagens, tudo dentro da minha rotina. Tirava muito sarro. Isso foi crescendo no boca a boca. Os famosos começaram a me descobrir e me indicar. Quando vi, estava no programa da Fátima Bernardes”, conta. Na prática, a maranhense ganhou fama usando seu bordão “Kiu”, uma expressão maranhense que ela explica: “É uma vaia de zoeira. Alguns maranhenses usam para zoar um amigo”, diz.

Thay também comentou sobre as dificuldades do início da carreira. “Quando eu vi a primeira crítica eu fiquei tão triste, tão pra baixo que me deu vontade de desistir e só sumir. Eu fiquei com vergonha daquilo que eu estava fazendo porque eu acreditei naquela crítica”, diz. A influenciadora disse que hoje em dia ela consegue lidar melhor com estas situações.

Em 2015, ela tornou sua conta pública e rapidamente virou uma figura popular na rede social, somando, naquela época, cerca de 90 mil visualizações e cinco mil novos seguidores por dia, sendo acompanhada por personalidades brasileiras, como Ingrid Guimarães, Fernanda Souza, Hugo Gloss, Camila Queiroz e Bruna Marquezine, e convidada para programas de TV. Com a popularização do Instagram, ela migrou de ferramenta e conseguiu manter sua relevância online. Dois anos depois, entrou no casting da VIU Hub, unidade de negócios digitais da Globosat, e passou a participar da cobertura online de eventos e programas para GNT e Multishow.

Em 2018, na carreira meteórica, bombada pelas visualizações, Thaynara fez sua estreia como repórter do programa Saia Justa, no GNT. Um ano depois, a maranhense estreou como apresentadora do canal por assinatura, com os programas Chef ao Pé do Ouvido e Minha Vida é Kiu. No mesmo ano, foi repórter no Baile da Vogue e apresentadora da série especial “Criadoras do Brasil”, exibido na TV e redes sociais. Mais tarde, foi anunciada como uma das mobilizadoras do Criança Esperança, na Rede Globo.

Thay também comentou como foi não realizar seu principal projeto, o São João da Thay, este ano devido à pandemia do novo coronavírus. “Chorei mesmo. Foi muito estranho”, disse. O evento é beneficente e a cada ano uma instituição é escolhida. A alternativa para substituir os tradicionais festejos foi o Arraiá em Casa, feito pela TV Globo, e com transmissões pela TV. “Fiquei muito feliz porque foi um formato inovador”, diz.

Na entrevista, ela dá dicas de como alcançar o sucesso nas redes sociais. “Tudo é a forma como você se comunica. O diferencial é que tem que ser espontâneo, tem que carregar sua identidade regional. É divertido, você se identifica com várias pessoas de cada canto do Brasil. Então, é isso. Dou um conselho: as redes sociais vão mudando, vão surgindo, por exemplo, Tik Tok, aonde quem se destaca é quem faz algo diferente”, diz.

No bate-papo, ela fala com sobre o filme “Um Pai no Meio do Caminho”, que terá Maisa como protagonista. O longa, uma adaptação da obra original de Thalita Rebouças, será produzido pela Netflix. Além do cinema.

A influenciadora digital maranhense anunciou que até o fim do ano vai se mudar para a cidade do Rio de Janeiro para apostar em um novo projeto, o TVZ, junto com a cantora Lexa. “O Multishow abriu as portas na televisão”, comemora. “Estou ansiosa para começar esse nova novo desafio. Estou curiosa na expectativa de experimentar algo novo, quero uma linguagem mais jovem, mais divertida. Gosto muito disso”, conclui.

