O programa Bola da Vez, que vai ao ar neste sábado, 28, às 21h30, pela ESPN Brasil, terá a participação do filósofo Mário Sérgio Cortella. No bate-papo, ele fala sobre o impacto que as grandes quantias investidas no futebol trouxeram, os principais pensadores da história, entre outros temas.

A atração é comandada por André Plihal, que conta com Bruno Vicari e Paulo Calçade ao seu lado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.