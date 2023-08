Pênis de padre, magoa de famoso e filme pornô: as pérolas de Ratinho

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 23/08/2023 - 18:32 Compartilhe

Ratinho voltou a gerar polêmica com suas declarações. Ao sair em defesa da jornalista Chris Flores, que foi detonada nas redes sociais por conta da entrevista que ela fez com a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, o apresentador afirmou em seu programa no SBT, na noite de segunda-feira, 21, que as críticas estão sendo feitas por inveja” e chamou a atriz da Globo de “aquela lá”.

“Quero mandar um beijo pra uma pessoa muito especial pra mim, e acho que pro Brasil, a Chris Flores. Um assunto que tá chamando muita atenção é o assunto daquela menina lá”, disse Ratinho.

“Ela conseguiu dar um furo de reportagem, um assunto do momento. Então, eu quero dar os parabéns pra você. Você mostrou uma capacidade e profissionalismo na entrevista com a Silvana Taques, mãe da tal Larissa Manoela, da atriz Larissa Manoela, e tem gente falando bobagem. Você conseguiu mostrar um outro lado desse assunto, que, infelizmente, causa interesse no nosso povo. Falo infelizmente porque é briga de família, é uma coisa que tinha que ser resolvida dentro de casa, não precisava ter nada disso”.

O comunicador ainda atribuiu as críticas contra Chris à inveja: “Eu sei de jornalistas, repórter que ofereceu até dinheiro pra Silvana dar entrevista, e ela não deu. E tem gente criticando. Acredito que é pura inveja da matéria que você conseguiu, tenho certeza. Pensa num povo invejoso, toda classe tem invejoso. Tem vizinho invejoso, tem parente invejoso, tem irmão invejoso e tem jornalista invejoso também”, disse.

“Graças ao seu talento você conseguiu fazer uma baita de uma entrevista. Então, não ligue pra quem te critica. Se eu fosse pensar em todo mundo que me critica até hoje, eu nem teria começado. Então, você é uma baita de uma jornalista, você deu um show, você convidou a Larissa Manoela pra ela vir te dar uma entrevista, ela não quis. Só falou pra outra lá, pra plim plim [fazendo referência à TV Globo”.

Pênis de padre, magoa de famoso e filme pornô, a IstoÉ Gente lista abaixo algumas pérolas de Ratinho. Confira!

Parte íntima de padre

Durante participação no podcast ‘Ticaracatica’, Ratinho revelou que acha o padre Juarez de Castro bonito e sente “vontade de pegar” nas partes íntimas do sacerdote. “Sabe um padre bonito? Padre bonito é o padre Juarez. Ele é bonito, ele é jeitoso. Fica com uma ‘mala’, parece que vai viajar”, disse ele.

Na sequência, o comunicador fez um comentário ousado sobre o padre Alessandro Campos. “Tem um tal de padre que usa umas calças brancas. Ele faz programa na minha rádio. É sempre um chapeuzão branco e a batata. Dá vontade de pegar!”, completou.

Possibilidade de ser presidente

Em entrevista ao ‘O Programa de Todos os Programas’, da Record TV, Ratinho, ao ser questionado da possibilidade de ser presidente do Brasil, disse que não toparia assumir o cargo.

“Gostei dessa ideia de majestade. Eu queria ser rei. Queria mandar em tudo. Não queria ser presidente. Presidente tem que pedir para o Congresso. Eu ia ser um baita de um rei”, afirmou o apresentador do SBT

Na atração, ainda falou de sua relação com Gugu Liberato, que morreu em 2019. Ratinho revelou uma mágoa do apresentador, que, segundo ele, “roubou” seus funcionários, algo que o deixou aborrecido na época.

“A gente estava meio… Não brigado, mas eu estava chateado que ele tinha roubado o ET e o Rodolfo de mim. Ele comprou, ofereceu um contrato melhor e eu nunca segurei ninguém! Nunca me atrevi a segurar ninguém pra que trabalhasse comigo”, disse.

Filme pornô

Ratinho fez uma revelação picante em entrevista ao podcast ‘Ticaracaticast’. Na sabatina, o apresentador do SBT admitiu preferir que sua esposa, Solange Martinez Massa, não veja filmes pornográficos para evitar comparações com seu pênis.

“É burro o cara que mostra pornografia porque elas (as esposas) começam a comparar com aqueles pintão bonitos pornográficos, e pensam: ‘olha para aquela bosta que você tem ali’ e falam ‘vou embora’. Olha aquilo lá o pênis do marido dá uma desanimada nela. Não mostra não”, disse Ratinho.

O comunicador ainda admitiu que nunca fez uso de estimuladores sexuais: “Quando você tem 25 anos ‘almoça’ três, quato vezes por semana. Agora é uma marmita por semana, uma vez por mês e olhe lá. Dá uma desanimada. Eu queria ter mais.”

Há mais de 40 anos de união, Ratinho e Solange são pais de Ratinho Júnior, Gabriel e Rafael.





“Eu gostava dos dois, do ET e do Rodolfo. Mas toquei minha vida, não mudou nada, tranquilo”, continuou. Na sabatina, o comunicador ainda falou sobre sua ótima relação com Hebe Camargo: “Nós enchíamos a cara. Toda segunda-feira. Ela que me ensinou a fazer caipirinha. A quantidade de fofoca que tinha. A gente falava mal de todo mundo.” Processado após fala homofóbica No final de junho, Ratinho deu o que falar após criticar a Parada do Orgulho LGBTQIA+ e chamá-la de “carnaval dos infernos”. Em seu programa no SBT, o apresentador disparou: “Como é aquele negócio lá? A parada gay… queria pedir, vai fazer lá no sambódromo, a bagunça lá domingo, vai lá no sambódromo gente, lá você fica pelado e faz o que você quiser”. “Deixa a Avenida Paulista para família, pra ir lá brincar com as crianças, deixa a Avenida Paulista para as famílias, vai na parada gay lá no diabo do sambódromo, lá pode, porque na minha opinião, a parada gay é um outro carnaval”, completou. Após a fala homofóbica, a Associação LGBTQIA+ de São Paulo, por meio do deputado estadual Agripino Magalhães Júnior (MDB), disse ao Metrópoles que vai entrar com um processo contra Ratinho por homofobia. “Vou processá-lo por LGBTfobia, que é crime de racismo, e agora se tornou de injúria racial, de 1 a 5 anos [de prisão]. [Vou processá-lo por] Incitação ao ódio e propagação de ofensas contra os direitos da população LGBTI+. LGBTIfóbico, criminoso, ignorante e preconceituoso a fala contra a população LGBTQI+, e outras barbaridades. Somente através da Justiça podemos combater o ódio, preconceitos e retrocessos como essas tais falas e pregações”, disse o deputado estadual. O advogado Angelo Carbone, que atende a associação, alegou: “Devo segunda ou terça-feira distribuir uma ação penal relacionada a esse fato e pedindo que ele (Ratinho) se abstenha de falar qualquer coisa sobre os LGBTs.” Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Ratinho tem falas homfóbicas. Em 2018, o comunicador publicou um vídeo em que questionava a presença de pessoas LGBTs em novelas da TV Globo. “Eu estava aqui vendo a novela da Globo, aquela coisa de cangaceiro e tal. Mas poxa, a Globo colocou ‘viado’ até em filme de cangaceiro, gente? Naquele tempo não tinha ‘viado’ não”, disse o apresentador do SBT no vídeo. “Você acha que tinha ‘viado’ naquele tempo?”, continuou. “É muito ‘viado’: é ‘viado’ às seis da tarde, é ‘viado’ às oito da noite, é ‘viado’ às nove da noite, é ‘viado’ às dez da noite, é muito ‘viado’. Eu não sei o que está acontecendo, não tem tanto ‘viado’ assim. Ou tem? Será?”, disse na ocasião.





