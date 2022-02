Peng Shuai comparece a evento de Pequim-2022 ao lado do presidente do COI

A tenista chinesa Peng Shuai, cuja situação pessoal provoca muita preocupação desde novembro, quando acusou um ex-vice-primeiro-ministro chinês de agressão sexual, compareceu nesta terça-feira a um evento dos Jogos de Inverno Pequim-2022 ao lado do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

Nas imagens exibidas pela emissora oficial olímpica OBS, Peng e Bach conversaram durante a final da categoria esqui acrobático Big Air, na qual a chinesa Eileen Gu conquistou a medalha de ouro.

A situação da ex-tenista provoca muitas dúvidas desde que ela acusou nas redes sociais um ex-dirigente do Partido Comunista de agressão sexual, uma denúncia que atualmente ela nega ter feito.

Após as acusações, rapidamente apagadas das redes sociais chinesas, a ex-líder do ranking mundial de duplas desapareceu da vida pública durante três semanas, o que provocou muita inquietação. Ela reapareceu em 21 de novembro em uma videoconferência com Thomas Bach.

Desde então, cada uma de suas poucas aparições públicas é examinada de maneira detalhada, apesar de suas declarações de que “nunca” desapareceu e negando ter sofrido uma agressão sexual.

Na segunda-feira, em uma entrevista ao jornal francês L’Equipe, a tenista revelou que jantou no sábado com Thomas Bach na bolha olímpica, no que teria sido seu primeiro encontro presencial com o presidente do COI desde o início do escândalo.

Ela também afirmou que compareceu no sábado à disputa do torneio olímpico de curling e que gostaria de assistir à patinação artística.

