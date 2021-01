Pendurado, Abel Ferreira pode desfalcar Palmeiras em eventual final da Libertadores Treinador do Verdão já acumula dois cartões amarelos na fase mata-mata da competição continental

Caso o Palmeiras confirme a classificação para a final da Libertadores, na próxima terça-feira (12) diante do River Plate, o técnico Abel Ferreira pode desfalcar a equipe na grande decisão, no dia 30, no Maracanã.

Isso porque, no jogo de ida contra o River, em Avellaneda, o técnico português recebeu seu segundo cartão amarelo na fase mata-mata do torneio e, caso seja advertido novamente no Allianz Parque, terá que cumprir suspensão automática.

Conforme consta no livro de regras da Libertadores, todos os cartões amarelos foram zerados após a fase de grupos. Dessa forma, além do cartão recebido contra o River, Abel foi punido também na partida de volta das quartas de final contra o Libertad, no Allianz Parque.

Em números gerais, Abel Ferreira soma 18 jogos à frente do Palmeiras, porém, em quatro não comandou a equipe. Desses, três foram por conta da Covid-19 e outra pelo cartão vermelho que levou na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, pela fase quartas de final da Copa do Brasil.

Sem o português no banco de reservas, o Alviverde venceu o Bahia e empatou três vezes, diante do próprio Ceará, Santos e Libertad. As atuações dos empates, inclusive, deixaram a desejar no entendimento de parte da torcida.

O confronto que definirá o primeiro finalista da Libertadores está previsto para a próxima terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e o Palmeiras já tem Patrick de Paula, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, como desfalque certo para o duelo.

