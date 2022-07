Pênaltis e classificações: times definem vagas para as oitavas de final da Série D; confira tudo o que aconteceu neste domingo As partidas de volta da competição continuaram neste domingo (31)







Neste domingo (31), mais partidas movimentaram a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2022. Os times se enfrentaram pelos jogos da volta e definiram quem avança para as oitavas de final do torneio.

Com direito a disputas de pênaltis, o Real Noroeste despachou o Anápolis e avançou. Assim também, o Moto Club levou a melhor e venceu, nas penalidades, o São Raimundo, por 8 a 7.

Dos jogos deste domingo, Lagarto, Nova Venécia, América-RN, Real Noroeste, ASA, Amazonas FC, Moto Club e garantiram a vaga para a próxima fase. Retrô e Santa Cruz definem o resultado na segunda-feira (1).

Confira os resultados:

Lagarto 2 x 1 Sousa

Brasiliense 1 x 1 Nova Venécia

América-RN 0 x 0 Jacuipense

​Anápolis 3 (1) x 0 (3) Real Noroeste

ASA 2 x 0 Afogados

Amazonas FC 2 x 1 Juventude Samas

Moto Club 1 (8) x 1 (7) São Raimundo

Rio Branco 0 (5) x 0 (4) Pacajus

