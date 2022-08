Pênaltis e classificações para as quartas de finais: tudo o que aconteceu na Série D neste domingo

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 21:39 Compartilhe

Mais quatro jogos movimentaram a Série D do Brasileirão neste domingo (14). Com os resultados, os times definiram quem avança para as quartas de final da competição.

Confira os resultados:

Nova Venécia 2 x 2 Portuguesa-RJ

Jogando em casa, o Nova Venécia contou com o apoio da torcida e conseguiu sair na frente do placar. Aos 31, Emerson Martins nao desperdiçou e colocou os mandantes à frente do placar. Ainda na primeira etapa, Emerson Carioca deixou tudo igual para a Portuguesa-RJ. Após o intervalo, a partida já começou movimentada. Aos 9, Emerson Martins colocou os donos da casa na frente do placar. Porém, cinco minutos depois, Emerson Carioca empatou pela segunda vez. Com o 4 a 3 no agregado, os cariocas avançam.

Amazonas FC 2 x 1 Lagarto

Em casa, o Amazonas FC saiu à frente do placar aos 21. Ítalo não desperdiçou e colocou os donos da casa em vantagem. No final da etapa, aos 49, Leozão deixou tudo igual. Na segunda etapa, aos 33, Ítalo colocou o time em vantagem novamente e garantiu a classificação para as quartas de final.

ASA 0 (5) x (4) 0 Rio Branco-AC

Os visitantes começaram pressionando mais, mas os mandantes conseguiram equilibrar as jogadas e deixou o jogo com menos chances de perigo. Sem grandes jogadas, a disputa foi para os pênaltis. A primeira cobrança de cada time foi convertida. Na segunda batida do Rio Branco, Ramon Santos bateu e errou o gol. No final, o restante das cobranças foram convertidas.

Tocantinópolis 1 x 0 Santa Cruz

Em um jogo muito truncado, os dois times tiveram a chance de converter e mudar o 0 a 0 da partida de ida. O Santa Cruz pressionou bastante, principalmente na segunda etapa. Porém, a equipe pecava na finalização. Aos 41, Marcinho cobrou falta direto para a área. Chico Bala subiu e cabeceou para garantir a vitória.

