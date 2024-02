Pemex reverte saldo no vermelho e fatura R$ 30 bi no 4T de 2023

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/02/2024 - 15:29 Para compartilhar:

A estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) reverteu em 12 meses seu saldo negativo ao reportar, nesta terça-feira (27), um lucro líquido de 106,92 bilhões de pesos (R$ 30 bilhões de reais, na cotação da época) no quarto trimestre de 2023 e fechou o ano com aumento de 9,9% em seu lucro acumulado em relação a 2022.

Este ganho, favorecido pela diminuição do pagamento de impostos e menores despesas operacionais, mostra uma recuperação face à perda de 95,617 bilhões de pesos (29,2 bilhões de reais à época) que reportou no mesmo trimestre de 2022, segundo o relatório financeiro divulgado pela empresa mexicana.

Além da isenção concedida pelo Tesouro mexicano, a Pemex se beneficiou de uma redução dos seus custos de vendas, assim como de uma “reversão da deterioração de ativos fixos”, o que lhe permitiu compensar “a diminuição das vendas totais”, disse o relatório.

As vendas da petrolífera caíram 17,4% no quarto trimestre na comparação anual, para 425,5 bilhões de pesos (120 bilhões de reais), principalmente “devido aos preços mais baixos do petróleo e dos produtos petrolíferos”.

No período anual acumulado, a Pemex registrou lucro de 109,94 bilhões de pesos (6,44 bilhões de dólares ou 31,1 bilhões de reais), um aumento de 9,9% em relação ao lucro de 2022.

A enorme dívida financeira da empresa diminuiu 14,2% face ao final de 2022 e ficou em 106,1 bilhões de dólares (513,5 bilhões de reais), segundo os dados divulgados.

No início de fevereiro, a agência Moody’s baixou a classificação de crédito da Pemex de B1 para B3, a um nível que cai no denominado nível de “especulação de alto risco”.

A petrolífera precisa multiplicar os seus investimentos para reverter um declínio prolongado na sua produção de petróleo, que caiu de uma média de 3,4 milhões de barris por dia em 2004 para 1,9 milhão no final de 2023.

O governo do presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador tem procurado aliviar as finanças da principal empresa estatal mexicana, que considera um baluarte da soberania nacional.

