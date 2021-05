Pemex compra total de ações de refinaria nos EUA

A estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) adquiriu o total das ações de uma refinaria que opera em sociedade com a gigante anglo-holandesa Shell no estado americano do Texas, anunciou nesta segunda-feira o presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenho o prazer de informar que a Pemex comprou as ações da refinaria Deer Park de Houston da empresa Shell. Comprou 50% dos papéis, porque os outros 50% já eram da Pemex”, informou o presidente de esquerda, em vídeo publicado em suas redes sociais.

A aquisição, de US$ 596 milhões, ainda deve ser aprovada pelas autoridades regulatórias americanas. “Estamos falando em cerca de 12 bilhões de pesos. Nem crédito, nem dívida, mas uma reserva por não permitir a corrupção, por fazer um governo honesto e austero, sem luxos”, assinalou López Obrador sobre a origem do dinheiro da compra.

A decisão faz parte da nova política de negócios da Pemex, proposta pelo governo López Obrador, que visa a produzir a curto prazo toda a gasolina e combustível que o país demanda. Com esse objetivo, a atual administração está reabilitando as seis refinarias existentes, construindo uma nova em Dos Bocas, no estado de Tabasco (sudeste), e assumirá o controle total da Deer Park, que tem capacidade para processar 340 mil barris de óleo cru por dia.

“Recebemos seis refinarias e iremos entregar oito. A Pemex vai processar todo o óleo cru, convertê-lo em gasolina, em diesel. Seremos autossuficientes, isso até 2023 “, afirmou o presidente. Com o plano, a Pemex pretende produzir 1,36 milhão de barris por dia para atender à demanda local, informou a empresa.

A Pemex, antigo monopólio, sobre a qual pesa uma dívida de mais de US$ 100 bilhões, reduziu seu prejuízo financeiro no primeiro trimestre, graças ao aumento de suas vendas e à valorização do peso mexicano. Desde 2018, o governo López Obrador injetou cerca de 10 bilhões de dólares para tentar aliviar as finanças da empresa, que considera um baluarte da soberania nacional.

