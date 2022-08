Pelosi provavelmente visitará zona de fronteira entre as Coreias

AFP 04/08/2022 - 6:29 Compartilhe

Após a polêmica viagem a Taiwan, a presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deve visitar nesta quinta-feira (4) a zona de fronteira que separa a Coreia do Sul da Coreia do Norte, informou uma fonte do governo de Seul.

Pelosi, que chegou a Seul na quarta-feira à noite, deve visitar a “zona desmilitarizada” (DMZ), disse a fonte.

Se a visita acontecer, Pelosi seria a principal autoridade dos Estados Unidos a passar pela localidade fronteiriça de Panmunjom desde Donald Trump em 2019.

Na ocasião, Trump, que era o presidente americano, se reuniu na localidade com o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Durante um encontrou com o presidente da Assembleia Nacional sul-coreana, Kim Jin-pyo, Pelosi falou sobre os programas de armas nucleares da Coreia do Norte.

Os dois “expressaram preocupação com as ameaças crescentes da Coreia do Norte”, segundo uma declaração conjunta.

A Coreia do Norte executou este ano um número recorde de testes armamentistas.

Pelosi e o presidente do Parlamento sul-coreano defenderam uma “dissuasão forte e prolongada contra a Coreia do Norte”. Também expressaram apoio aos esforços de seus governos para obter a desnuclearização de Pyongyang.

A representante americana deve conversar por telefone com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, que está de férias esta semana, segundo fontes do governo.

Como parte de sua viagem pela Ásia, Pelosi fez uma visita de menos de 24 horas a Taiwan, que a China considera parte de seu território.

A viagem provocou a revolta de Pequim, que nesta quinta-feira iniciou os maiores exercícios militares ao redor da ilha em décadas.

