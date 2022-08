Pelosi elogia Taiwan e diz que viagem à Ásia não teve objetivo de mudar status quo

reuters 05/08/2022 - 11:28 Compartilhe

Por Sakura Murakami e Kiyoshi Takenaka

TÓQUIO (Reuters) – A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, elogiou Taiwan nesta sexta-feira, prometeu solidariedade dos EUA e disse que sua viagem pela Ásia, que levou a exercícios militares sem precedentes de uma China enfurecida, nunca teve como objetivo mudar o status quo regional.

Pelosi e uma delegação do Congresso estavam no Japão na última etapa de uma viagem à Ásia que incluiu uma breve e não anunciada parada em Taiwan, a ilha autogovernada que Pequim considera seu território, o que levou a China a realizar exercícios de tiro real em águas em torno de Taiwan, com cinco mísseis atingindo a zona econômica exclusiva do Japão.

Sua parada em Taiwan, a visita de mais alto nível de uma autoridade dos EUA em 25 anos, ocorreu no momento em que o Japão, um dos aliados mais próximos de Washington, está cada vez mais alarmado com o crescente poder da China no Indo-Pacífico e a possibilidade de Pequim tomar uma ação militar contra Taiwan.

“Dissemos desde o início que nossa representação aqui não visa mudar o status quo em Taiwan ou na região”, disse ela em entrevista coletiva após se reunir com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

“O governo chinês não está satisfeito que nossa amizade com Taiwan seja forte”, acrescentou.

“É bipartidário na Câmara e no Senado, apoio esmagador à paz e ao status quo em Taiwan.”

A China condenou a viagem de Pelosi, que levou a delegação a Cingapura, Malásia e Coreia do Sul, além de Taiwan e Japão.

Segundo emissora estatal chinesa, os exercícios militares, que começaram na quinta-feira –um dia depois que Pelosi deixou Taiwan– e devem terminar no domingo, serão os maiores conduzidos pela China no Estreito de Taiwan. Os exercícios envolveram munição real nas águas e no espaço aéreo ao redor da ilha.