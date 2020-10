Pelosi conversou com Mnuchin sobre estímulo às companhias aéreas, diz porta-voz

Porta-voz da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, Drew Hammill afirmou no Twitter que ela e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, conversaram por telefone na manhã desta quarta-feira sobre um projeto de lei para garantir estímulos às companhias aéreas. Segundo o porta-voz, Pelosi comentou com Mnuchin o fato de que os republicanos haviam bloqueado essa lei na sexta-feira e pediu que ele revisasse esse projeto “para que eles pudessem ter uma conversa informada”. Após ontem o presidente Donald Trump ter rejeitado um novo pacote de estímulos fiscais, nesta quarta ele defendeu estímulo adicional às empresas aéreas.

Veja também