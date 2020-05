Pelo segundo dia seguido, Rio tem mais de 100 mortes por covid-19

O Estado do Rio de Janeiro registrou nas últimas 24 horas 109 mortes por covid-19. Este é o segundo maior número de vítimas da doença no estado. (7), foram 189 mortos.

De acordo com boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Rio até esta -feira (8), foram confirmados 15.741 casos e registrados 1.503 óbitos por coronavírus no estado. Há ainda 656 óbitos em investigação e 160 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 8.968 pacientes se recuperaram da doença provocada pelo novo coronavírus.

A cidade do Rio de Janeiro tem o maior número de casos (9.672). Em seguida, aparecem os municípios de Duque de Caxias (685); Niterói (630); Nova Iguaçu (574); São Gonçalo (423),; Volta Redonda (385); São João de Meriti (306); Belford Roxo (267); Itaboraí (264); Mesquita (212); Magé (190); Petrópolis (147); Campos dos Goytacazes (140); Nilópolis (131); Angra dos Reis (111); Maricá (109); Queimados (104); Macaé (103); Cabo Frio (100); Teresópolis (77); Barra Mansa ( 71); Nova Friburgo e Rio das Ostras (66, cada); Itaguaí ( 59); Japeri e Saquarema (47, cada); Araruama e Paracambi (41, cada); Resende (36); Barra do Piraí (34); Rio Bonito (33); São Pedro da Aldeia (32); Casimiro de Abreu e Três Rios (30, cada).

Em 50 municípios fluminenses, foram registrados menos de 30 casos da covid-19.

Óbitos

Das 1.503 mortes por covid-19 no estado, a capital tem o número mais expressivo, 1.002. Em seguida, vêm Duque de Caxias (96); Nova Iguaçu (60); Niterói (40); São Gonçalo (36); São João de Meriti (27); Belford Roxo (23); Mesquita (20); Volta Redonda (16); Itaboraí (15); Macaé (14); Maricá (13); Petrópolis (12); Magé (11); Nilópolis (9); Itaguaí e Nova Friburgo (8, cada); Rio das Ostras e Teresópolis (7, cada);,Tanguá (6); Cabo Frio e Queimados (5, cada); Iguaba Grande, Resende, Rio Bonito e Saquarema (4, cada); Angra dos Reis, Barra do Piraí, Campos dos Goytacazes, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Paracambi e São Pedro da Aldeia (3, cada); Araruama, Bom Jardim, Casimiro de Abreu, Japeri, Mangaratiba e Sapucaia (2, cada) e Arraial do Cabo, Barra Mansa, Bom Jesus de Itabapoana, Itaocara, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paraty, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Silva Jardim, Três Rios, Valença e Vassouras (1, cada).

Bairros do Rio

Dos 1.002 óbitos no município do Rio de Janeiro, 130 bairrostêm registros. Copacabana, na zona sul, tem 66 mortos. Na zona oeste, Campo Grande tem 56 mortes, Bangu, 41, e Realengo, 34. A Tijuca bairro de classe média da zona norte, tem 32 óbitos, o mesmo número da Barra da Tijuca, área de alto poder aquisitivo, na zona oeste, em região de praia, no outro extremo da cidade.