Pelo menos três pessoas morrem em tiroteio em Maryland, diz emissora

WASHINGTON (Reuters) – Uma pessoa abriu fogo em uma fábrica no norte de Maryland, na quinta-feira, matando pelo menos três pessoas, disseram autoridades.

O suspeito, não identificado pela polícia em um primeiro momento, começou a atirar na fábrica da Columbia Machine Inc’s de Smithsburg, em Maryland, segundo a Fox News. Não havia informações de imediato sobre o possível motivo do ataque.





“Estamos monitorando ativamente o tiroteio em massa em #Smithsburg neste momento, e nosso gabinete está em contato com autoridades no local”, disse o deputado David Trone, por Maryland, no Twitter.

“Se você for morador local, por favor se afaste da área, enquanto a polícia responde”, disse Trone.

Smithsburg é próxima à fronteira estadual da Pensilvânia.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington e Dan Whitcomb em Los Angeles)