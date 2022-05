Pelo menos nas estatísticas, Róger Guedes tem razão ao pleitear posição ocupada por Willian atualmente

Apesar de estar com a classificação bem encaminhada na Libertadores e liderar o Brasileirão, o principal assunto que tem movimentado a semana do Corinthians é o embate entre o técnico da equipe, Vitor Pereira, e o camisa 9, Róger Guedes.

Na coletiva do último domingo (22), logo após o empate no clássico por 1 a 1 contra o São Paulo, o treinador português foi questionado sobre a ausência de Guedes em mais uma partida, pois o atacante já não tinha entrado contra o Boca Juniors pela Libertadores.





“Não tenho problema pessoal com nenhum jogador. Estou aqui para ajudá-los, para que melhorem em qualidade. Mas eu tenho que fazer a equipe e escolher as substituições em função do que eles me dão em treino e jogo. Portanto, o Róger que já teve momento bom, fez gols, hoje é um jogador que está com alguma dificuldade de responder mesmo em termos de treino, em termos de lutar para dar a volta”, disse Vítor após o clássico.

Por um lado, grande parte da imprensa e alguns torcedores tem se colocado na defesa de Vitor, em outro aspecto o nome de Róger Guedes foi pedido por boa parte dos corinthianos presentes na Neo Química diante do tricolor paulista. Além disso, a versão do técnico português de que o jogador não está se dedicando vai de encontro com as estatísticas expostas pelo próprio jogador em publicação em suas redes sociais.

🔎 Róger Guedes (25 anos) entre os jogadores do Corinthians na temporada 2022:



1º em gols marcados (7)

1º em participações em gols (10)

1º em chutes realizados (33)

1º em chutes certos (18)

1º em chances claras convertidas (6)

6º em jogos (23)

6º em mins jogados (1646)



🤔🤔 pic.twitter.com/ILMHCdaHnV — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) May 23, 2022

Histórico complicado

A trajetória de Róger Guedes, de 25 anos, também joga contra o jogador. O atacante teve problemas disciplinares no Palmeiras, onde ganhou visibilidade no cenário nacional, e no Atlético-MG, clube pelo qual reafirmou sua qualidade e saiu para o Shandong, da China, mas também com problemas de relacionamento.

A mais recente rusga é a troca de farpas públicas com o técnico Vitor Pereira. Enquanto o jogador defende seu ponto de vista para atuar pelos lados do campo, mais especificamente pelo lado esquerdo, Pereira entende que o jogador deve atuar como a equipe precisar. Outro problema é que a posição preferida de Guedes é ocupada atualmente por Willian, jogador que veio com moral da Europa, mas pelo menos nas estatísticas possui números inferiores ao do camisa 9 do timão.

Willian x Róger Guedes

Quando a comparação entre o camisa 10 do alvinegro paulista, de 33 anos, e Guedes é analisada pelos números de ambos na atual temporada, o atacante se mostra superior. Ao todo, Róger lidera nos gols marcados, 7 contra 1, empata em número de assistências, 3 para cada lado. Willian demonstra ser mais agudo quando a questão são os dribles. O ex-camisa 123 também está na frente em participações em gols.

É inegável que a carreira de Willian, revelado pelo timão, é mais vitoriosa e com um protagonismo superior ao do camisa 9. Entretanto, quando o assunto é Corinthians e os jogos desta temporada, o atacante tem demonstrado ser mais útil que o ex-Arsenal. Na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, por exemplo, Róger sofreu a penalidade e fez o gol, enquanto o camisa 10 teve dificuldades para impor seu jogo contra a forte marcação do lateral-direito Marcos Rocha.

Preterido por Vitor Pereira nos jogos contra Boca Juniors e São Paulo, Guedes não jogou um minuto sequer nas partidas que praticamente decidiram o futuro do Corinthians na Libertadores e garantiu a permanência na liderança do Brasileirão. Em ambas, Willian foi substituído com atuações apagadas e sem o protagonismo que se esperava.

Róger Guedes pode se tornar uma das peças chaves no esquema de Vitor Pereira e resolver o seu relacionamento com o técnico internamente. Contudo, da forma que está lidando com a situação, ele pode caminhar para um final parecido como nos outros clubes em que passou, um jogador altamente qualificado, mas com uma personalidade capaz de prejudicar sua permanência.