Pelo menos duas pessoas morreram neste sábado (15) em um bombardeio israelense no sul do Líbano, informou a Agência Nacional de Notícias (NNA), enquanto vigora um cessar-fogo frágil entre Israel e Hezbollah.

A agência NNA especificou que o bombardeio, que atingiu a zona de Iqlim al Tufah, deixou dois mortos e quatro feridos. O Exército israelense informou neste sábado que lançou um ataque no sul do Líbano que teve como alvo um importante comando do Hezbollah.

