Pelo menos 72 mortes nos EUA estão relacionadas ao clima rigoroso do inverno

Pelo menos 72 pessoas nos Estados Unidos morreram de causas relacionadas com o clima, depois de mais de uma semana de tempestades geladas de inverno e temperaturas brutalmente baixas, de acordo com relatórios de autoridades estaduais, departamentos de polícia, médicos legistas e meios de comunicação.

O número deverá aumentar à medida que as autoridades se esforçam para avaliar o número de mortos devido ao frio intenso, às estradas congeladas e aos ventos fortes, especialmente em partes do país não habituadas a períodos prolongados de congelamento profundo.

Na segunda-feira (15), no Tennessee, um homem morreu depois de cair de uma clarabóia enquanto limpava a neve do telhado de uma empresa. Na terça-feira (16), na Pensilvânia, cinco mulheres da mesma família morreram numa colisão com um reboque de trator, momentos depois de terem se reunido na beira de uma estrada coberta de neve, após outro acidente. E na quarta-feira (17), no Oregon, um galho de árvore, enfraquecido pelo vento e pelo gelo, derrubou uma linha de energia elétrica que matou dois adultos e um adolescente.

O Tennessee sofreu um número particularmente elevado de mortes. Pelo menos 27 pessoas parecem ter morrido de causas relacionadas ao clima, incluindo hipotermia, quedas e acidentes de trânsito, segundo autoridades estaduais de saúde. E no Oregon, pelo menos 11 pessoas morreram de causas relacionadas com o clima, incluindo as três que foram mortas pela linha de energia. Ambos os estados declararam estado de emergência na semana passada, assim como Kentucky, onde pelo menos cinco pessoas morreram durante a onda de frio.

Os acidentes de trânsito – muitas vezes causados ​​por carros que saem de controle em estradas geladas e com neve – estão entre as causas mais comuns de morte durante ondas de frio. A hipotermia é outra ameaça, especialmente para as pessoas que não têm acesso a abrigo ou calor. E linhas de energia caídas podem aumentar o risco de incêndio ou eletrocussão.

Mas as mortes em clima frio são difíceis de contar. As causas da morte variam muito e pode levar algum tempo para que as autoridades identifiquem as circunstâncias exatas de um acidente de trânsito, ataque cardíaco ou queda.

Mas o congelamento promete terminar a partir de segunda-feira (22). Espera-se que as temperaturas subam em todo o país, atingindo níveis acima da média em muitos lugares, disse Bob Oravec, principal meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional em Maryland.

Em vez de frio e neve, muitas áreas poderão sofrer fortes chuvas, incluindo o leste do Texas até o vale do baixo Mississippi, que inclui Louisiana, Arkansas e Tennessee. A Costa Oeste também terá condições climáticas úmidas. A Califórnia espera fortes chuvas e neve na Sierra Nevada.

As pessoas tendem a subestimar os riscos das temperaturas extremas, disse James Marshall Shepherd, especialista em tempo e clima da Universidade da Geórgia. Mas ondas de frio como a que varreu o país este mês são muitas vezes mais mortais do que furacões, tornados e outros eventos climáticos comparativamente dramáticos.

