Pelo menos 72 corpos são achados em vila inundada no leste do Congo

Por Crispin Kyala

BUSHUSHU, República Democrática do Congo (Reuters) – Trabalhadores humanitários recuperaram pelo menos 72 corpos de um vilarejo no leste da República Democrática do Congo atingido por uma enchente na quinta-feira, informou um repórter da Reuters no local.

As chuvas torrenciais que caíram na província de Kivu do Sul e causaram o transbordamento de um rio, provocaram danos significativos e perdas de vidas nos vilarejos de Bushushu e Nyamukubi, disse o governo provincial em um comunicado na quinta-feira, sem fornecer um número de mortos.

Um repórter da Reuters em Bushushu viu trabalhadores humanitários tirando corpos dos escombros nesta sexta-feira e contou pelo menos 72 corpos, muitos dos quais eram de mulheres e crianças.

O clima melhorou, revelando casas devastadas, mostraram fotos.

Sobreviventes de aparência abatida estavam do lado de fora de um galpão de madeira no qual trabalhadores da Cruz Vermelha em uniformes azuis empilhavam corpos uns sobre os outros. Muitos perderam roupa e estavam cobertos de sujeira.

O administrador local Thomas Bakenga disse na noite de quinta-feira que pelo menos 17 pessoas morreram nas enchentes e que cerca de 40 pessoas estavam desaparecidas.

Inundações e deslizamentos de terra não são uma ocorrência incomum na província de Kivu do Sul.

O último incidente de escala semelhante ocorreu em outubro de 2014, quando uma forte chuva destruiu mais de 700 casas. Mais de 130 pessoas foram dadas como desaparecidas na época, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU).

(Reportagem de Crispin Kyala; Reportagem adicional de Sonia Rolley)

