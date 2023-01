Pelo menos 67 mortos em queda de avião no Nepal

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/01/2023 - 9:44 Compartilhe

Pelo menos 67 pessoas morreram neste domingo (15) no Nepal quando um avião caiu, disse a polícia.





“Trinta e um (corpos) foram levados para hospitais”, disse à AFP o policial AK Chhetri, acrescentando que outros 36 foram encontrados no barranco onde o avião caiu neste domingo.

O voo, procedente do Nepal, caiu pouco antes das onze da manhã hora local (02h15 em Brasília) perto de Pokhara, no centro do país, onde deveria pousar.

Esta cidade é um importante ponto de passagem para peregrinos e montanhistas estrangeiros.





Havia 68 passageiros no voo, um deles argentino, e quatro tripulantes, segundo a Yeti Airlines.

Outros 14 estrangeiros também estavam a bordo: cinco cidadãos indianos, quatro russos, dois coreanos, um australiano, um irlandês e um francês, disse o porta-voz da companhia aérea, Sudarshan Bardaula.

A fuselagem queimada do avião estava em um barranco profundo entre o antigo aeroporto de Pokhara, criado em 1958, e o novo terminal internacional desta cidade, inaugurado em 1º de janeiro.

“O avião caiu em um barranco, por isso é difícil remover os corpos. A operação de busca e resgate continua. Nenhum sobrevivente foi encontrado até agora”, disse à AFP um porta-voz do Exército, Krishna Prasad Bhandari.

Uma autoridade local disse inicialmente que “alguns” sobreviventes foram levados ao hospital, mas isso não foi confirmado pela Yeti Airlines ou por outras fontes.

Após o acidente, os socorristas tentaram apagar o fogo entre os restos do avião, um ATR 72 movido por dois motores turboélice.





Num vídeo compartilhado nas redes sociais, dezenas de pessoas podiam ser vistas ao redor do fogo, que exalava uma fumaça preta espessa no fundo de um barranco. Alguns tentaram apagar as chamas jogando água.

A AFP não conseguiu verificar imediatamente a veracidade dessas imagens.

A indústria aeronáutica do Nepal cresceu muito nos últimos anos, tanto no transporte de mercadorias quanto no transporte de turistas.

No entanto, devido à falta de treinamento da equipe e a problemas de manutenção, as empresas geralmente sofrem com problemas de segurança. A União Europeia, portanto, proibiu todas as transportadoras nepalesas de entrar em seu espaço aéreo.

O país do Himalaia também possui algumas das pistas mais remotas e complicadas do mundo, ladeadas por picos cobertos de neve que tornam a aproximação desafiadora até mesmo para pilotos experientes.

As companhias indicam que o Nepal não possui infraestrutura para estabelecer previsões meteorológicas precisas, principalmente nas regiões mais remotas e de difícil relevo montanhoso, onde foram registrados acidentes fatais nos últimos anos.

Em maio de 2022, as 22 pessoas que viajavam a bordo de um avião da empresa nepalesa Tara Air – 16 nepaleses, quatro indianos e dois alemães – morreram quando o avião caiu.

