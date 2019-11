Pelo menos 4,85 milhões buscam emprego há um ano

O desemprego tem se prolongado na vida de 4,85 milhões de brasileiros. Dados do IBGE apontam que estas pessoas procuram trabalho há pelo menos 1 ano. A taxa de desemprego no país ficou em 11,8% no 3º trimestre, atingindo 12,5 milhões de brasileiros após ficar em 12% no trimestre anterior, segundo o IBGE. O contingente de desempregados que busca emprego entre 1 ano e 2 anos registrou uma redução de 7,9% na comparação anual, recuando para 1,7 milhão – mas ainda segue 80% acima do patamar de 2012 (942 mil).

Os dados do IBGE mostram ainda que o número de desalentados (aqueles que desistiram de procurar emprego) foi de 4,7 milhões de pessoas no 3º trimestre.

Em relação ao tempo de procura, no Brasil, 46,9% dos desocupados estavam de um mês a menos de um ano em busca de trabalho e 25,2% há dois anos ou mais. No Brasil, 1,8 milhão de desocupados buscavam trabalho há menos de um mês, enquanto 3,2 milhões procuravam uma ocupação há 2 anos ou mais.

Do total de desempregados, 3,2 milhões (25,2% do total) procuravam trabalho há dois anos ou mais e 1,7 milhão (13,6%) entre 1 ano e 2 anos. Outra parcela de 1,8 milhão (14,4%) buscava trabalho há menos de um mês. A maior fatia, um contingente de 5,8 milhões (46,9%), estava desempregada entre 1 mês e menos de 1 ano.

O número de desempregados há pelo menos 2 anos diminuiu 1,2% (menos 37 mil) na comparação anual.