Pelo menos 40 morrem em explosão de caminhão-tanque na Libéria

Pelo menos 40 pessoas morreram na terça-feira na explosão de um caminhão-tanque no centro da Libéria, informou uma fonte médica na quarta-feira.

“Mais de 40 pessoas perderam a vida”, declarou o médico Francis Kateh ao canal local Super Bongese TV. Ele acrescentou que será difícil precisar o número de vítimas porque muitas viraram cinzas.

O caminhão-tanque, que transportava gasolina, sofreu um acidente em uma vala em Totota, condado de Bong, a 130 km da capital Monróvia.

A polícia havia anunciado um balanço inicial de 15 vítimas fatais.

“Muitas pessoas sofreram queimaduras”, afirmou o inspetor-geral adjunto da polícia, Prince B. Mulbah.

Os moradores da região começaram a saquear combustível e, no momento da explosão, muitas pessoas estavam próximas do local do acidente.

“Alguns tinham barras de ferros e golpeavam o tanque para abri-lo e extrair gasolina”, disse Aron Masaquoi, que se encontrava no local.

“Ainda há muitos pacientes feridos com gravidade, incluindo crianças e uma grávida”, disse à imprensa local Cynthia Blapooh, funcionária de Saúde do condado de Bong.

