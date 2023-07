Pelo menos 25 morrem na Índia após incêndio de ônibus

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2023 - 13:28 Compartilhe

Pelo menos 25 pessoas morreram, e outras oito ficaram feridas na Índia, depois que um ônibus pegou fogo, neste sábado (1º), em uma rodovia no estado de Maharastra, no oeste do país, informou a polícia.

O ônibus estava a caminho da cidade de Pune quando colidiu com um poste e capotou. A batida provocou o incêndio do depósito de combustível, disse o responsável policial Baburao Mahamuni.

“Havia entre 30 e 35 pessoas no ônibus, 25 pessoas morreram, e oito estão feridas”, explicou Mahamuni à AFP.

Os feridos, entre eles o motorista, foram enviados para um hospital próximo ao local do acidente, que ocorreu a aproximadamente 400 quilômetros da capital financeira da Índia, Mumbai.

O condutor do veículo foi detido para ser interrogado, explicou o ministro de Desenvolvimento Rural, Girish Mahajan, à imprensa.

“O motorista disse que um pneu do ônibus rasgou e que se chocou contra um poste. Mas parece que ele pegou no sono. Temos que ver o que realmente ocorreu”, explicou.

O ministro acrescentou que vários corpos foram trasladados a fim de serem identificados.

Um sobrevivente contou que saiu do ônibus, em chamas, por uma das janelas.

“O passageiro que estava sentado do meu lado e eu conseguimos escapar quebrando a janela”, disse à agência de notícias Press Trust of India (PTI).

“Mas nem todos conseguiram fazer a mesma coisa”, acrescentou.

Uma testemunha disse à PTI que quis resgatar vários passageiros, mas que não conseguiu porque “o fogo era muito intenso”.

“Vimos gente sendo queimada viva dentro” do ônibus, explicou.

A polícia iniciou uma investigação.

“A prioridade neste momento é identificar os corpos e devolvê-los às suas famílias”, disse o superintendente Sunil Kadasane, segundo os meios locais.

Imagens do local divulgadas pelos meios de comunicação mostram o ônibus envolto em chamas e, posteriormente, os restos do veículo carbonizados na pista.

Entre os mortos, há três crianças, disse um oficial de polícia à imprensa.

“Estou profundamente triste pelo acidente do ônibus”, escreveu o primeiro-ministro Narendra Modi no Twitter. “Meus pensamentos e minhas orações estão com as famílias dos que perderam vida. Espero que os feridos se recuperem rapidamente”, acrescentou.





Os acidentes mortais são comuns na vasta rede de estradas da Índia, que são perigosas e se encontram em mau estado de conservação. As principais causas são o excesso de velocidade e o não uso de capacete, ou cinto de segurança.

