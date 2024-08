Pelo menos 15 civis mortos em bombardeio no norte do Mali

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/08/2024 - 14:50 Para compartilhar:

Pelo menos 15 civis, incluindo muitas crianças, morreram neste domingo (25) em bombardeios com drones no norte do Mali, informaram fontes concordantes, em uma zona de confrontos entre separatistas e jihadistas, por um lado, e o Exército do país e seus aliados russos, por outro.

Os grupos armados separatistas perderam o controle de várias localidades do norte desde 2023, após uma ofensiva do Exército do Mali, um país liderado por uma junta militar que decidiu cortar laços com a França, a ex-potência colonial, e seus parceiros europeus e buscar o apoio político e militar da Rússia.

“O Exército da junta do Mali e os mercenários russos do grupo Wagner […] executaram vários bombardeios com drones provenientes de Burkina Faso em Tinazaouatène, a poucos metros do território argelino”, indicaram os separatistas, que relataram um balanço provisório de 21 civis mortos, entre eles 11 crianças, além de dezenas de feridos e “danos materiais enormes”.

Segundo um oficial local eleito disse à AFP, pelo menos 15 civis morreram.

Por sua vez, um responsável de uma ONG local e um funcionário aposentado de Tinazaouatène relataram um balanço de “pelo menos vinte mortos”.

Na cidade, os separatistas e os jihadistas alegaram ter matado dezenas de membros do grupo paramilitar russo Wagner e do Exército do Mali em combates ocorridos entre 25 e 27 de julho.

O Exército e o grupo Wagner afirmaram então ter sofrido perdas importantes, mas não forneceram nenhum balanço preciso.

