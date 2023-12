Pelo menos 113 pessoas morrem em ataques no centro da Nigéria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/12/2023 - 15:58 Para compartilhar:

Pelo menos 113 pessoas morreram em ataques de grupos armados entre sábado à noite e hoje em várias aldeias do estado de Plateau, no centro da Nigéria, anunciaram as autoridades nesta segunda (25).

“As hostilidades começaram no sábado e continuaram nesta segunda pela manhã”, disse à AFP Monday Kassah, presidente do conselho de governo de Bokkos, uma circunscrição que tem sido foco de tensões religiosas e étnicas há vários anos.

“Foram encontrados pelo menos 113 corpos”, acrescentou.

Monday Kassah afirmou que “mais de 300 pessoas” ficaram feridas e foram transferidas para hospitais em Bokkos, Jos e Barkin Ladi.

Ele relatou que grupos armados atacaram “não menos de 20 vilarejos” e destacou que “os ataques foram bem coordenados”.

No domingo, o governador do estado de Plateau, Caleb Mutfwang, qualificou a ação de “bárbara, brutal e injustificada”.

Gyang Bere, porta-voz do governador, afirmou que o governo tomará medidas proativas para conter os ataques contínuos contra cidadãos inocentes.

Em sua conta na rede X, a ONG Anistia Internacional reagiu a essa onda de violência, estimando que “as autoridades nigerianas sempre falharam em seus esforços para acabar com esses ataques frequentes no estado de Plateau”.

As populações das regiões noroeste e central da Nigéria vivem aterrorizadas pelos ataques de grupos “jihadistas” e facções criminosas que saqueiam as aldeias e matam, ou sequestram, seus habitantes.

