Pelo Maccabi, goleiro Daniel Tenenbaum, ex-Flamengo, conquista a Copa de Israel Goleiro brasileiro, cria do Flamengo, conquista mais um título pelo Maccabi Tel Aviv, que bateu o rival Hapoel por 2 a 1, na prorrogação

Dos três principais títulos do futebol em Israel, o goleiro brasileiro Daniel Tenenbaum, cria do Flamengo, só não tinha conquistado um deles. Mas ele tratou de completar essa sua coleção nesta quarta-feira (02/06). Com uma vitória de virada, e na prorrogação, o Maccabi Tel Aviv bateu o rival Hapoel Tel Aviv por 2 a 1 e sagrou-se campeão da Copa de Israel.

O Bloomfield Stadium, que é a casa dos dois clubes em Tel Aviv, teve casa cheia, como há muito não se via no país, e foi palco de uma decisão muito esperada. A vacinação em Israel começou ainda no final do ano passado, e praticamente 60% da população, estimada em pouco mais de 9 milhões de pessoas, já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Evento tão especial que contou até mesmo com a presença do presidente de Israel, Reuven Rivlin. Ainda mais especial foi Daniel Tenenbaum adicionar a sua galeria mais um troféu pelo Maccabi, que se junta ao bicampeonato israelense, ao bicampeonato também da Supercopa de Israel e ao tricampeonato da Toto Cup, terceiro torneio de maior importância no país. Tudo isso desde que chegou, em 2016.

Foi uma decisão tensa e disputada. Com menos de um minuto de bola rolando, o árbitro foi obrigado a paralisar o jogo porque o lado vermelho da arquibancada, da torcida do Hapoel, atirou vários sinalizadores em campo. E seu time também colocou fogo na partida ao abrir o placar, aos 31 minutos, com Omri Altman. A equipe amarela só foi empatar aos 28’ da etapa final, com Jonathan Cohen.

Resultado que levou a decisão para a prorrogação. Logo aos 6’, o zagueiro espanhol Luis Hernandez marcou o gol da virada e do título. O Hapoel chegou a empatar a poucos minutos do fim do tempo extra, mas o gol foi anulado e a confusão tomou conta do campo de jogo. A bola voltou a rolar após a expulsão de Shay Aizen, do Hapoel, e o Maccabi conquistou pela 24ª vez a Copa de Israel.

– Feliz demais por conquistar mais um título pelo Maccabi. E esse, realmente, eu ainda não tinha. Há muito tempo que a gente não via uma festa bonita assim no estádio, com casa cheia. O país precisava disso depois dos momentos de tensão que todos vivemos aqui (conflito com o Hamas) – disse Daniel Tenenbaum.

O atleta afirmou ainda que Israel é um país pequeno e de mais fácil controle em relação à pandemia.

– O governo soube se programar, a vacinação começou entre dezembro e janeiro, e a maior parte da população já está vacinada – falou o goleiro brasileiro.

