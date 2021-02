Pelo Italiano, Milan e Juve perdem e vice-líder Inter agradece

A vice-líder Inter de Milão tem a chance de assumir o topo da tabela do Campeonato Italiano graças à derrota do atual primeiro colocado Milan neste sábado, dia em que a Juventus (3º) também tropeçou.

Pela 22ª rodada da competição, o Milan foi à Spezia e acabou surpreendido pela equipe local (14º), que venceu o líder do torneio por 2 a 0, com gols de Giulio Maggiore (56) e Simone Bastoni (67).

Também jogando fora de casa, a Juve (3ª) caiu diante do Napoli por 1 a 0, graças ao pênalti convertido por Lorenzo Insigne, no minuto 31.

Este gol de número 100 de Insigne com a camisa da equipe da cidade de Nápoles, provisoriamente em quarto lugar, também decretou o fim de uma série invicta de sete jogos da Velha Senhora, que não conseguiu balançar as redes adversárias graças à boa atuação do goleiro Alex Meret, que substituiu o titular Ospina, afastado ao sentir uma lesão durante o aquecimento.

Além de colocar o Napoli na parte superior da tabela, este resultado dá mais tranquilidade ao técnico Gennaro Gattuso, muito criticado nas últimas semanas pelos maus resultados da equipe .

Com a vitória, o time napolitano chega a 40 pontos, empatado com Roma e Lazio, que jogam contra a Udinese (12º) e a Inter (2º) no domingo.

O resultado deste sábado deixa o Milan com apenas dois pontos a mais que a Inter, que pode assumir a liderança nesta rodada caso vença em casa o time romano.

Já Juventus, que sofreu a terceira derrota nesta temporada, está a sete pontos do Milan e a cinco da Inter. A equipe do atacante português Cristiano Ronaldo tem um jogo a menos que seus dois rivais milaneses.

Longe da briga pela liderança, Torino (17º) e Genoa (11º) empataram sem gols na partida que abriu a série de jogos deste sábado.

– Jogos e resultado das partidas da 22ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sexta-feira:

Bologna – Benevento 1 – 1

– Sábado:

Torino – Genoa 0 – 0

Napoli – Juventus 1 – 0

Spezia – Milan 2 a 0

– Domingo:

(08h30) Roma – Udinese

(11h00) Cagliari – Atalanta

Sampdoria – Fiorentina

(14h00) Crotone – Sassuolo

(16h45) Inter – Lazio

– Segunda-feira:

(16h45) Hellas Verona – Parma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 49 22 15 4 3 45 25 20

2. Inter 47 21 14 5 2 51 23 28

3. Juventus 42 21 12 6 3 41 19 22

4. Napoli 40 21 13 1 7 45 21 24

5. Roma 40 21 12 4 5 44 35 9

6. Lazio 40 21 12 4 5 36 27 9

7. Atalanta 37 21 10 7 4 48 29 19

8. Sassuolo 31 21 8 7 6 34 32 2

9. Hellas Verona 30 21 8 6 7 26 23 3

10. Sampdoria 27 21 8 3 10 31 32 -1

11. Genoa 25 22 6 7 9 24 31 -7

12. Udinese 24 21 6 6 9 23 28 -5

13. Bologna 24 22 6 6 10 29 36 -7

14. Spezia 24 22 6 6 10 30 38 -8

15. Benevento 24 22 6 6 10 25 42 -17

16. Fiorentina 22 21 5 7 9 21 33 -12

17. Torino 17 22 2 11 9 32 41 -9

18. Cagliari 15 21 3 6 12 24 39 -15

19. Parma 13 21 2 7 12 14 41 -27

20. Crotone 12 21 3 3 15 22 50 -28

