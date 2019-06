Pelo grupo do Brasil, Peru e Venezuela empatam sem gols

SÃO PAULO, 15 JUN (ANSA) – Pelo grupo do Brasil, as seleções de Venezuela e Peru empataram sem gols neste sábado (15), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Apesar do confronto ter terminado em 0 a 0, o jogo foi bem movimentado, tanto que os peruanos balançaram as redes duas vezes, mas todos foram anulados pelo árbitro assistente de vídeo (VAR).

O primeiro aconteceu aos sete minutos de partida, quando em uma falta cobrada dentro da área venezuelana, Christofer Gonzáles aproveitou a sobra de bola e empurrou para o fundo da rede. No entanto, o árbitro Wilmar Roldán revisou o lance e marcou impedimento do ataque peruano.

Já o segundo gol anulado aconteceu na etapa final, aos 17 minutos. O experiente Jefferson Farfán, acertou um belo arremate de cabeça e balançou a rede da Venezeula. No entanto, o juiz colombiano conferiu o VAR e novamente anulou o tento.

Os goleiros também foram um dos principais destaques do confronto. Pelo lado venezuelano, Wuilker Fariñez, que é até pretendido pelo Barcelona, freou o ataque do Peru, liderado pelo atacante Paolo Guerrero. Com o resultado, a seleção brasileira disparou na liderança do grupo A, após a vitória diante da Bolívia, por 3 a 0.

Na próxima rodada, o Peru irá encarar a Bolívia, nesta terça-feira (18), no Maracanã. No mesmo dia, a Venezuela pegará o Brasil, na Fonte Nova.(ANSA)