Pelo 4º dia seguido, trens do monotrilho da Linha 15 – Prata de SP não funcionam

Os trens do monotrilho da Linha 15 – Prata, na zona leste da cidade de São Paulo, permanecem com serviço paralisado nesta terça-feira, 3, pelo quarto dia consecutivo. O rompimento do pneu em uma composição na última quinta-feira, 27, provocou a paralisação do monotrilho na segunda-feira, 2, e no fim de semana, para a realização de testes.

Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), “toda a frota está sendo inspecionada pelo Metrô e pela fabricante Bombardier para garantir a retomada da operação com segurança”. Ainda não há previsão para o funcionamento voltar ao normal.

A São Paulo Transporte (SPTrans) afirma que o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foi novamente acionado nesta terça-feira pelo Metrô, entre as estações São Mateus e Vila Prudente, das 4h20 até o fim da operação do dia.

“O serviço operar com 60 veículos nos horários de pico, conforme pedido do Metrô, que poderá solicitar a inclusão ou retirada dos ônibus em operação a qualquer momento”, disse, em nota, a SPTrans.

Acidentes

Em janeiro do ano passado, aconteceu uma colisão entre dois trens do monotrilho da Linha 15 – Prata. O acidente envolveu composições vazios e não registrou vítimas. O operador de trem, no entanto, ficou ferido.

Atraso

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), inaugurou, em dezembro do ano passado, as estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus da Linha 15 – Prata do monotrilho. A previsão inicial era de que elas seriam entregues em 2013.

As outras estações em funcionamento são: Vila Prudente, Oratório, São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói, Vila União e Jardim Planalto.

A Linha 15-Prata faz integração com a Linha 2-Verde na estação Vila Prudente. Falta apenas uma estação para terminar a linha, a Jardim Colonial. As obras foram retomadas, e a previsão de entrega é 2021.

Com as 11 estações concluídas, a Linha 15-Prata deve atender cerca de 400 mil passageiros por dia. Na sequência estão previstas obras de prolongamento para Ipiranga e Cidade Tiradentes.