Película com tecnologia brasileira inativa vírus da Covid-19 em qualquer superfície

Preocupados com a pandemia, os engenheiros Rogério, Alexandre e Renato decidiram ajudar. A ideia era desenvolver algo que pudesse reduzir custos e procedimentos, mas que também trouxesse segurança a todos. Assim surgiu a Microbioff, empresa brasileira criadora do Microbioffilm, primeira película transparente que inativa microrganismos, auxiliando no combate ao vírus. Desenvolvida em parceria com a TNS Nanotecnologia, foram apenas 6 meses da ideia inicial até o lançamento.

Mas como ele funciona? Simples: a película contém aditivos em forma de nanopartículas com capacidade antiviral, que auxilia na redução da proliferação do Coronavírus. “O Microbioffilm tem eficácia comprovada de 99%. A tecnologia foi testada em laboratório independente e tem o laudo validado conforme norma reconhecida ISO 21702. É um produto atóxico e utiliza química verde, que não agride o meio ambiente”, explica Rogério Rovito.

Outra vantagem, segundo a empresa, é que ele pode ser aplicado em quaisquer superfícies, como em balcões, armários, mesas, cadeiras, maçanetas e corrimões. “Por apresentar o formato de película transparente adesivada, o Microbioffilm pode ser aplicado em qualquer lugar, como, por exemplo, balcões de atendimento. Além disso, ele é um excelente aliado para redução da contaminação cruzada”, complementa.

Sobre a durabilidade, a indicação da empresa é a substituição em até 6 meses. Caso ele seja danificado, a empresa recomenda a troca imediata. O Microbioffilm pode ser limpo com uma flanela, água e sabão neutro. É importante ressaltar que o produto auxilia, mas não substitui as orientações sanitárias e de higiene dos órgãos competentes no combate ao coronavírus.

