Pelé será homenageado pelo Santos com coroa no escudo do time em 2023

O Santos irá homenagear Pelé em seu uniforme na temporada 2023, colocando em seu escudo uma coroa, em referência clara ao Rei do Futebol. A informação foi divulgada neste sábado pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube paulista, Celso Jatene.





“A coroa já estará na camisa em 2023. O Santos jogará em 2023 com a coroa no escudo: as duas estrelas (dos dois títulos brasileiros) e uma coroa no topo do escudo”, disse Jatene a uma rádio local. A mudança foi aprovada pelo Conselho e pelos sócios, e incluída no estatuto do clube. O tributo já irá fazer parte do uniforme em janeiro.

A coroa no escudo já foi utilizada pelo Santos anteriormente. Em 2019, o atacante venezuelano Soteldo, que veste a camisa 10, usou o manto em homenagem ao “Eterno Camisa 10” no aniversário de Pelé daquele ano. Desta vez, todos os jogadores vão usar a peça com a honraria ao Atleta do Século.

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro, para uma revisão do tratamento quimioterápico contra um tumor no cólon. O boletim médico mais recente do Rei, divulgado na quarta-feira, não trouxe notícias animadoras. O ídolo do Santos e da seleção apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.





Nesta sexta-feira, a filha de Pelé, Kely Nascimento, publicou uma foto no Instagram abraçada ao pai. Ela mora nos Estados Unidos e viajou para o Brasil nas últimas semanas para acompanhar o tratamento e festejar a Natal na casa da família. No entanto, o Rei não teve alta e eles vão passar a data no hospital. Edinho, outro filho do tricampeão pela seleção, se juntou ao restante da família neste sábado.

A SAÚDE DE PELÉ

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. Na segunda quinzena de janeiro, o Einstein confirmou que Pelé esteve no local para passar por mais exames de avaliação.

Em tratamento contra um câncer, ele já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado.

Dia 20, quando começou a Copa, Pelé postou nas redes sociais sobre os 100 anos de sua mãe, Dona Celeste. Constantemente, ele publica mensagens aos jogadores e agradece o carinho de todos.

