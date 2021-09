Pelé se exercita com esperança de deixar hospital em breve

Com seu senso de humor peculiar, o ‘Rei’ Pelé publicou um vídeo nesta terça-feira (21) no qual aparece fazendo exercícios com a esperança de sair logo do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia no cólon.

“Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?”, escreveu o tricampeão mundial em seu perfil no Instagram.

O vídeo mostra o ‘Rei’, que tem 80 anos, se exercitando em uma bicicleta ergométrica enquanto dois profissionais da equipe do Albert Einstein o incentivam.

“Muito bom!”, “Isso aí campeão!”, “Excelente!”, “Um pouquinho mais!”, dizem os profissionais que o supervisionam, enquanto a lenda do futebol mantém o ritmo dos exercícios e, em tom de piada, põe a língua para fora como se estivesse exausto.

Pelé, que completará 81 anos em 23 de outubro, disse na última sexta-feira (17) que “a cada dia” se sentia “melhor”, após “uma breve instabilidade respiratória” que lhe obrigou a retornar brevemente à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no fim da semana passada.

O ex-jogador do Santos havia deixado a UTI na terça-feira (14), após ser internado no dia 4 de setembro, quando foi operado de um tumor suspeito no cólon, detectado em exames de rotina.

Até o momento, nem os médicos, nem Pelé ou sua família divulgaram informações sobre os resultados do exame patológico do tumor.

Edson Arantes do Nascimento deu entrada no hospital várias vezes nos últimos anos para tratar de problemas de saúde. A última havia sido em 2019, quando foi internado em Paris e transferido para São Paulo para retirar um cálculo renal.

