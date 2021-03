Pelé recebe camisas especiais e título de sócio honorário do Vasco

Apesar de ter marcado seus milésimo gol justamente contra o Vasco, em 1969, Pelé nunca escondeu que guarda um carinho especial pelo gigante da colina. O rei do futebol inclusive já vestiu a camisa do cruz-maltino aos 17 anos em amistoso contra o Belenenses de Portugal.

Na ocasião, Pelé foi emprestado pelo Santos e ostentou pela primeira veza cruz de malta em seu peito. Agora, uma iniciativa do ex-VP de Relações Especializadas do clube carioca, João Ernesto Ferreira, rendeu uma homenagem ao rei no fim de janeiro.

Além de camisas com o nome do rei, o Vasco concedeu ao eterno camisa 10 da Seleção Brasileira o diploma de sócio honorário e um quadro com imagens dele relacionadas ao Vasco (veja as imagens abaixo).

1 de 5 Pelé é homenageado pelo Vasco Foto: Divulgação 2 de 5 Pelé é homenageado pelo Vasco 3 de 5 Pelé é homenageado pelo Vasco 4 de 5 Pelé é homenageado pelo Vasco 5 de 5 Pelé é homenageado pelo Vasco

Veja também