Pelé: quem é a enteada reconhecida como herdeira do Rei do Futebol

Nesta semana, os seis filhos de Pelé, morto em 29 de dezembro de 2022 vítima de um câncer no cólon, incluíram Gemima, enteada do Rei do Futebol, entre os herdeiros. O valor total da herança está estimado em R$ 78 milhões.

Quem é Gemima?

Gemima, de 31 anos, é filha do primeiro casamento de Assíria Nascimento, ex-mulher do craque santista. Conhecida também como Gegê, ela tinha 3 anos de idade quando Pelé casou com a sua mãe biológica, em 1994.

A união entre Edson e a cantora gospel durou 14 anos e se encerrou em 2008. No entanto, mesmo com o término, Pelé seguiu com uma relação próxima com a enteada.

