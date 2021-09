Pelé publica vídeo mostrando processo de recuperação

ROMA, 22 SET (ANSA) – O ex-craque brasileiro Pelé publicou nas redes sociais na última terça-feira (21) um vídeo detalhando o seu processo de recuperação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Na gravação, o ex-jogador aparece se exercitando em uma bicicleta ergométrica e mostrou bom humor ao dizer que poderá voltar para Santos desta forma.

“Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias.

Pedalando desse jeito, em breve volto para Santos, não acham?”, escreveu o rei do futebol.

Pelé e sua família publicam diariamente imagens do todo o processo de recuperação. A filha do ex-craque, Kely Nascimento, postou na segunda-feira (20) uma foto do pai assistindo ao jogo da seleção brasileira feminina contra a Argentina.

Já no último domingo (19), Pelé tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde ao aparecer em uma imagem mostrando os punhos cerrados para celebrar sua recuperação.

Aos 80 anos de idade, o rei do futebol precisou passar recentemente por uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, uma das partes do intestino grosso. (ANSA).

