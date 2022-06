Pelé lança linha de roupas com parte do lucro revertido para fundação

Considerado como rei do futebol, Pelé assinou contrato com a marca Roots of Fight para o lançamento de uma linha de roupas com seu nome. Uma parte dos lucros será encaminhada para a Fundação do ex-jogador, que apoia organizações que trabalham no combate à pobreza. As informações são do GE.

A linha do ex-atleta vai contar com camisetas, regatas, shorts, moletons e mochila. As peças custarão entre US$ 40 (cerca de R$ 200) e US$ 300 (R$ 1.500) e, por ora, estarão disponíveis apenas no site da marca.





“É uma honra absoluta prestar uma homenagem e poder fazer uma parceria com o maior jogador de futebol de todos os tempos”, disse o fundador e CEO da Roots of Fight, Jesse Katz.