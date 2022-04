Pelé faz homenagem a assessor pessoal Pepito Fornos: ‘Aproveite a aposentadoria’

Após deixar o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde fazia nova etapa do tratamento contra um câncer de cólon, Pelé usou suas redes sociais para fazer uma homenagem a Pepito Fornos, assessor que o acompanhou ao longo de mais de cinco décadas.





No início de abril, o Rei do Futebol e o assessor anunciaram o fim da relação de trabalho entre os dois. Pelé contratou Pepito para a função em 1969 e com ele rodou o mundo. Juntos, conheceram diversas celebridades e autoridades. Em uma publicação bem-humorada, nesta quinta-feira, o ex-jogador tratou de elogiar o amigo de longa data.

“Meu grande amigo, Pepito. Você sempre me disse que tinha os cabelos brancos por minha causa, então espero que agora eles recuperem a cor natural. Eu continuarei a trabalhar normalmente, pois ainda tenho mais alguns sonhos para realizar e pretendo jogar mais algumas partidas. Muito obrigado por tudo e aproveite a sua aposentadoria”, brincou Pelé em postagem no Instagram.

Pepito tem 79 anos e decidiu se aposentar da função de assessor. Nos últimos anos, Pepito ficou responsável por questões mais pessoais de Pelé, enquanto a Pelé Sports cuida da agenda publicitária do Rei. “Minha função acabou, mas nunca deixei meu trabalho com ele. Vou guardar tudo isso nas minhas memórias. São tantas coisas que vivemos juntos”, comentou Pepito em conversa com o Estadão após o anúncio de sua aposentadoria.

Pelé tem se dedicado exclusivamente a cuidar da saúde. No fim de 2021, o maior jogador de todos os tempos descobriu que tinha um câncer no cólon. A situação se agravou com uma metástase identificada no intestino, fígado e pulmão. O Rei do Futebol faz sessões de quimioterapia e rotineiramente passa alguns dias no hospital, em observação, para lidar com quadros mais agudos e realizar exames.