Pelé elogia Neymar após goleada: ‘Sempre fico feliz quando vejo ele jogar bola’

As últimas atuações de Neymar pela seleção brasileira, especialmente a da goleada de 4 a 0 sobre o Peru, na quinta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Copa América, tem rendido elogios de Pelé. O Rei do Futebol fez uma postagem nas suas redes sociais após o atacante marcar mais um gol e ficar a nove de igualá-lo na artilharia do Brasil em jogos oficiais – esses são os números da Fifa, que não considera partidas contra combinados ou clubes.

“Eu, assim como todos brasileiros, sempre fico feliz quando vejo ele jogar bola. Hoje ele deu mais um passo em direção ao meu recorde de gols pela seleção”, escreveu Pelé, em uma postagem no Instagram em que adicionou uma foto na qual é visto abraçando o astro do Paris Saint-Germain.

A foto publicada por Pelé foi tirada quando Neymar ainda jogava no Santos, no aniversário de 100 anos do clube, em 2014. Cria das categorias de base do time da Baixada Santista, o jogador do Paris Saint-Germain foi “apadrinhado” pelo Rei do Futebol quando surgiu.

“E eu estou na torcida para que ele chegue lá, com a mesma alegria que tenho desde que vi ele jogando pela primeira vez”, continuou Pelé. “Toda vez que vejo esse menino, ele está sorrindo. É impossível não sorrir de volta. É contagiante”.

Neymar ampliou para quatro jogos consecutivos a sua sequência em que marcou gols – e diminuiu para nove a sua diferença de gols em relação a Pelé (77) como o maior artilheiro da história da seleção brasileira.

Aos 29 anos, o astro do Paris Saint-Germain tem o caminho aberto para superar o recorde daquele que muitos consideram o melhor jogador da história, que defendeu o Brasil por três décadas e é o único jogador do planeta a ter conquistado três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970).

