Pelé elogia futebol feminino após final da Champions League: ‘Espetáculo’

No último sábado (21), a equipe feminina de futebol do Lyon superou o Barcelona por 3 a 1 e conquistou sua oitava taça da Champions League. Considerado por muitos como o Rei do Futebol, Pelé utilizou suas redes sociais para elogiar a categoria.

“O futebol feminino é um espetáculo. É maravilhoso ver um jogo tão bonito, com as atletas tomando o espaço que tanto merecem no esporte. Quero parabenizar ao Lyon, por levantar o troféu da Champions League feminina”, declarou o ex-jogador.





Instagram will load in the frontend.

Mesmo sendo favorito no confronto, o Barcelona viu o Lyon matar o jogo ainda na primeira etapa. Com gols de Amandine Henrry, Ada Hegerberg e da brasileira naturalizada norte-americana Catarina Macario, a equipe francesa entrou no segundo tempo precisando apenas administrar a vantagem.