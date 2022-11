Pelé acredita que Brasil pode conquistar o hexa no Catar

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/11/2022 - 16:45 Compartilhe

(Reuters) – O tricampeão mundial de futebol Pelé acredita que a seleção brasileira pode fazer jus à fama de favorita para a próxima Copa do Mundo e conquistar o sexto título inédito no Catar, e disse que tem total confiança no elenco de 26 jogadores selecionado pelo técnico Tite.

Compartilhando sua opinião em sua conta no Instagram, ao lado de uma foto sua vestindo a camisa do Brasil de seus dias como jogador, o ex-atleta de 82 anos – que foi campeão mundial em 1958, 1962 e 1970 – disse que esperava ver outra estrela acima do brasão.

“Na última vez que vesti a camisa da seleção brasileira, inauguramos as três estrelas acima do escudo”, escreveu Pelé, o único jogador da história a conquistar três Copas do Mundo, na legenda da foto. “Agora temos cinco. Mal posso esperar para adicionar a sexta estrela.”

Pelé, que sofreu problemas de saúde nos últimos anos, mas permaneceu ativo nas mídias sociais, disse estar confiante de que a equipe deixará o país orgulhoso.

“Estou aqui para dar meu voto de confiança a esta equipe e desejar boa sorte à nossa seleção”, disse ele depois que Tite convocou sua equipe no início desta semana.

A posição do Brasil no topo do ranking mundial e sua invencibilidade nas eliminatórias tornou a seleção favorita nas casas de apostas para a conquista do título no Catar.

O Brasil começa sua campanha contra a Sérvia em 24 de novembro. A seleção também enfrenta Suíça e Camarões no Grupo G do torneio.

(Reportagem de Janina Nuno Rios)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS PB

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias