Pela trinca! Para se aproximar do G4, Vasco tenta a terceira vitória seguida pela primeira vez na Série B A ainda difícil arrancada rumo ao G4 passa pela consistência da equipe comandada por Fernando Diniz. Time está invicto e venceu duas seguidas outras vezes na competição

A missão do Vasco é tão sabida quanto difícil. Conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro após deixar tantos pontos pelo caminho. Para recuperar tais pontos e galgar posições na tabela, é preciso ser inédito: o Cruz-Maltino ainda não conquistou três vitórias consecutivas nesta Série B do Campeonato Brasileiro. A hora é agora, contra o Confiança, neste domingo.

O time atualmente comandado por Fernando Diniz já havia conquistado duas vitórias seguidas por duas vezes na competição: sob as ordens de Marcelo Cabo, superou o próprio confiança e, na sequência, o Sampaio Corrêa; com Lisca, passou pelo Vitória e pelo Vila Nova em rodadas consecutivas; desta vez, vem de triunfos sobre Brusque e Goiás.

– Vamos encarar o Confiança como encaramos o CRB, o Brusque, o Cruzeiro e o Goiás: com o respeito máximo. Vamos procurar fazer o nosso melhor jogo para avançarmos – projetou Fernando Diniz.

Com o atual comandante, o Vasco sofreu dois gols em quatro jogos, não foi vazado nas últimas duas partidas e está invicto no período. O zagueiro Ricardo Graça entende que o caminho percorrido pelo time com o novo treinador é positivo.

– Todo mundo está com o mesmo objetivo, então facilita bastante e, se nós continuarmos assim, com certeza vamos colher frutos lá na frente – afirmou o zagueiro.

