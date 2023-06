Pela Série D, paulistas perdem fora e Ceilândia derruba o invicto Anápolis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 20:45 Compartilhe

Mais uma vez, Ferroviária e XV de Piracicaba perderam em rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, neste domingo, quando 17 jogos foram disputados pela nona rodada. Os dois times paulistas seguem atrás de pontos dentro do Grupo A7. O Anápolis-GO perdeu a sua invencibilidade ao cair diante do Ceilândia-DF, que continua sem perder ao lado de mais três clubes: Patrocinense-MG, Retrô-PE e Ferroviário-CE.

Em Minas Gerais, o Patrocinense fez 1 a 0 em cima da Ferroviária, que vinha de duas vitórias seguidas. O time mineiro lidera o Grupo A7, com 17 pontos, enquanto o time de Araraquara ainda é quarto colocado, com 11 pontos. Contou com as derrotas de concorrentes, como XV de Piracicaba que caiu diante do Cascavel-PR, por 2 a 1, atuando no Paraná.

Com 10 pontos, o XV é sexto colocado, enquanto no G-4 – zona de classificação – além da Ferroviária aparecem a Inter de Limeira-SP, com 12, em terceiro; o Crac-GO, com 15, em segundo, e o Patrocinense. Agora faltam quatro rodadas para definir os quatro classificados à segunda fase.

Na Arena Pernambuco, o Retrô teve que correr atrás do empate por 1 a 1 com o Sergipe-SE para se manter invicto e líder isolado do Grupo A4, com 19 pontos. O Bahia de Feira de Santana (BA) é o vice-líder com 14 pontos após segurar o empate sem gols, fora de casa, diante do Falcon-SE, lanterna com sete pontos.

No ‘duelo de invictos’ pelo Grupo A5, mesmo fora de casa o Ceilândia-DF fez 1 a 0 em cima do Anápolis-GO, que continua com 16 pontos, em terceiro lugar, e não mais invicto. O Ceilândia lidera com 17 pontos, seguido pelo União-MT, com 16 pontos, mesmo depois de perder por 3 a 0 para o Brasiliense-DF, em quinto, com 13 pontos.

A nona rodada vai ter ainda ter três jogos segunda-feira e um na terça-feira. A primeira fase conta com 64 times divididos regionalmente em oito grupos com oito integrantes, que jogam em turno e returno. Ao fim de 14 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam à segunda fase, em que se inicia o mata-mata até a final, sempre em dois jogos. Apenas os quatro semifinalistas garantem o acesso.

