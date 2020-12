Pela Série C, Santa Cruz embola o Grupo C e Paysandu lidera o Grupo D

A briga por posições nas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro está cada vez mais equilibrada após os três jogos disputados neste sábado, pela terceira rodada da segunda fase. O Santa Cruz virou sobre o Ituano, por 2 a 1, e embolou o Grupo C. E o Paysandu venceu o Londrina, por 3 a 2, assumindo a liderança provisória do Grupo D.

No estádio Novelli Junior, em Itu, o time da casa saiu na frente com Pacheco, mas perdeu um jogador por expulsão, ainda no primeiro tempo, e acabou se complicando. Levou a virada na etapa final, com o gol da vitória do Santa Cruz saindo nos acréscimos com Chiquinho, que marcou os dois gols pernambucanos.

No outro jogo do grupo, Brusque e Vila Nova-GO empataram sem gols no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. A briga pelas duas vagas nas semifinais está aberta. Três clubes aparecem com os mesmos quatro pontos, separados apenas pelo número de gols marcados. O Ituano tem quatro, contra três de Vila Nova e Santa Cruz. O Brusque aparece em quarto lugar, com três gols.

No jogo no Mangueirão, em Belém, sobraram emoções. O Paysandu abriu 2 a 0, com dois gols de cabeça de Nicolas. Mas sofreu o empate, com gols de Carlos Henrique e Celsinho, de pênalti. Mas Matheus Anderson marcou o gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo.

Com isso, o Paysandu se reabilitou da derrota no clássico RE-PA, por 3 a 1, assim como assumiu a liderança do Grupo D, com seis pontos. O Londrina tem quatro, em terceiro lugar. O Remo-PA, com quatro pontos, é o segundo colocado, e encara o zerado Ypiranga-RS, no mesmo local, às 18h de domingo, quando acontece o encerramento da rodada.

Depois desta faltarão para três rodadas do returno para definir os dois melhores de cada grupo. Eles serão os semifinalistas e já garantirão o acesso para a Série B em 2021.

Confira os jogos da 3ª rodada:

SÁBADO

Paysandu 3 x 2 Londrina

Ituano 1 x 2 Santa Cruz

Brusque 0 x 0 Vila Nova-GO

DOMINGO

18h

Remo x Ypiranga-RS

Veja também