Pela Série C, Remo cede empate ao Figueirense em tarde de festa no Mangueirão

O tão esperado reencontro do Remo com a sua torcida no Mangueirão acabou no empate frustrante por 1 a 1 com o Figueirense, neste sábado à tarde, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Outros dois jogos abriram a décima rodada, com o Brusque vencendo por 2 a 0 o Floresta-CE, enquanto Manaus e Confiança-SE empataram por 3 a 3.

Em uma tarde de festa em Belém (PA), mais de 30 mil torcedores vibraram com o gol remista, marcado por Paulo Vitor, no primeiro tempo, mas Diego Guerra, contra, deixou tudo igual aos 35 minutos do segundo tempo. Embora esteja invicto há seis jogos, o Remo soma 12 pontos e ocupa a 13ª posição. O Figueirense, com 14 pontos, está na sétima posição, dentro do G-8 – zona de classificação.

Em um jogo repleto de alternativas, Manaus-AM e Confiança-SE empataram por 3 a 3 no Estádio da Colina, na capital do Amazonas. O time da casa largou na frente, abrindo 2 a 0, no primeiro tempo com gols de Thallyson e Gustavinho. A reação sergipana aconteceu na parte final do jogo, diminuindo aos 35 minutos com Lenon, que empatou aos 45 minutos. Um minuto depois, Cesinha fez 3 a 2 para o visitante que cedeu o empate aos 50 minutos, marcado por João Lucas.

O Manaus, que estreou o técnico Moacir Júnior no lugar de Higo Magalhães, tem 10 pontos, em 16º lugar, ainda preocupado com a ameaça de rebaixamento. Com 15 pontos, o Confiança é o sexto colocado.

Atuando em casa, no Estádio Augusto Bauer, o Brusque-SC foi melhor e venceu por 2 a 0 o Floresta-CE com gols de Rodolfo Potiguar e Éverton Alemão. O time catarinense deu um salto grande na tabela, indo provisoriamente na oitava posição, com 14 pontos. O time do Ceará continua com 10 pontos na zona da degola – por enquanto em 17º lugar.

A rodada continua com mais três jogos neste domingo, um na segunda-feira, outro na terça-feira e mais dois na quarta-feira. Destaque para o Amazonas que tenta manter a liderança.

CONFIRA OS JOGOS DA 10ª RODADA:

SÁBADO

Manaus-AM 3 x 3 Confiança-SE

Remo-PA 1 x 1 Figueirense-SC

Brusque-SC 2 x 0 Floresta-CE

DOMINGO

16h

Altos-PI x Pouso Alegre-MG

16h30

Volta Redonda-RJ x Ypiranga-RS

19h





São José-RS x São Bernardo-SP

SEGUNDA-FEIRA

20h

Operário-PR x Aparecidense-GO

TERÇA-FEIRA

20h

Botafogo-PB x Paysandu-PA

QUARTA-FEIRA

19h

Náutico-PE x Amazonas-AM

20h

CSA-AL x América-RN





