Pela Série B, Vitória e Operário-PR não tiram o zero do placar no Barradão Em partida morna, além de poucas chances durante os 90 minutos, equipes conquistam um ponto cada e estacionam na classificação

Pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, bem que Vitória e Operário-PR tentaram, mas o placar acabou não sofrendo alterações na noite deste domingo, no Barradão, ficando em 0 a 0.

Com o resultado, o Leão chegou aos 2 pontos ficando na 14ª colocação. Já o Fantasma, com o empate, ficou na 10ª posição agora com 4 pontos.

VITÓRIA PRESSIONA NO INÍCIO

Jogando sob seus domínios a equipe do Vitória, desde os primeiros minutos, partiu pra cima do Operário-PR. Em uma chance inicial, Samuel até tentou surpreender o goleiro Thiago Braga, mas acabou não chutando com força fazendo com que o camisa 1 conseguisse fazer a defesa.

Na sequência, foi a vez de Roberto oferecer perigo. Entretanto, a bola do lateral acabou passando ao lado da trave, para lamentação do atleta.

OPERÁRIO MELHORA, MAS ERRA NAS FINALIZAÇÕES



Passada a pressão por parte dos donos da casa, aos poucos a equipe comandada por Matheus Costa foi equilibrando as coisas em campo. Sendo assim, em uma primeira chegada com perigo ao seu campo de ataque, aos 16, quase o Fantasma tirou o zero do placar no erro do goleiro Lucas Arcanjo, que ao bater para frente, acabou acertando a bola na cabeça de Pedro Ken, quase entrando no gol.

Animado pela chance, a equipe paranaense continuou em cima. Até a reta final, conseguiu finalizar mais uma vez com Tomas Bastos, tendo o desvio de Gabriel Bispo que colocou a cabeça na bola desviando a trajetória. No entanto, tentando devolver na mesma moeda, o Leão ainda teve mais duas tentativas com Eduardo e, novamente ele, Gabriel Bispo, mas sem sucesso encerrando a primeira etapa com o placar parcial sem gols.

VITÓRIA RETORNA COM MUDANÇAS



Com Ramon apostando nas entradas de Cedric e David, os donos da casa começaram a etapa assim como foi no primeiro tempo. Até meados dos 20 minutos, não dava sossego ao goleiro Thiago Braga, como na descida de Raul tentando o toque para Cedric, além do chute de Samuel antecipando-se no cruzamento feito por Pablo, para lamentação do atacante.

FANTASMA TAMBÉM MUDA, MAS PLACAR FICA NO ZERO



Com o tempo passando, o treinador da equipe visitante também optou por algumas substituições. Dando um novo gás no meio-campo e na lateral, por muito pouco Lucas Mendes, aos 28 minutos, que havia entrado momentos antes no lugar de Rodrigo Pimpão, mandou uma bomba que saiu por cima do gol de Lucas Arcanjo.

Nos minutos finais, até os acréscimos dados pelo árbitro, as equipes até tentaram as últimas investidas, porém sem sucesso dando a deixa para o encerramento da partida no Barradão.

FICHA TÉCNICA​

VITÓRIA x OPERÁRIO-PR – 3ª RODADA DO BRASILEIRÃO SÉRIE B

Estádio: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 13 de junho de 2021, às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo (CBF-PA)

Assistentes: Hélcio Araújo Neves (CBF-PA) e Bárbara Roberta da Costa Loiola (CBF-PA)

Cartões amarelos: Marcelo Alves e Roberto (VIT) / Leandro Vilela e Fábio Alemão (OPE)

Cartões vermelhos: –

VITÓRIA (Técnico: Ramon Menezes)

Lucas Arcanjo; Raul Prata, Marcelo, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo, Guilherme (Soares, aos 25’/2ºT) e Pablo (Pedrinho, aos 32’/2ºT); Samuel (Dinei, aos 25’/2ºT), Eduardo (Cedric, no intervalo) e Ygor Catatau (David, no intervalo).

OPERÁRIO-PR (Técnico: Matheus Costa)

Thiago Braga; Fabio Alemão, Reniê, Rodolfo Filemon e Silva; Rafael Chorão (Thomaz, aos 25’/2ºT), Marcelo (Leandro Vilela, aos 21’/2ºT) e Tomas Bastos; Pedro Ken (Léo Rigo, aos 33’/2ºT), Rodrigo Pimpão (Lucas Mendes, aos 24’/2ºT) e Ricardo Bueno.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também