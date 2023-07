Pela primeira vez, Marlon Teixeira posta foto com Grazi Massafera

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 1:59 Compartilhe

Os rumores de um possível romance entre Grazi Massafera e Marlon Teixeira não são de hoje. Os dois já são vistos juntos, publicamente, desde fevereiro deste ano, mas nunca assumiram o relacionamento. No entanto, o modelo deu o primeiro passo nesta segunda-feira, 10, ao publicar uma foto ao lado da atriz pela primeira vez.

Na última semana, ela e o modelo já haviam postado fotos no mesmo cenário, na Península de Maraú, na Bahia. Posteriormente, ele aproveitou o início da semana para compartilhar um registro ao lado de Grazi e de outros amigos.

“Quanta história tem um bar pra contar!?! Quem não tem uma boa história em um bar pra contar!?! Quem diria que um barzinho no meio do nada fosse fazer tanta história… A vida é muito melhor com os amigos”, escreveu ele, na legenda da publicação.

“Foi sonho”, comentou ela. Confira:

