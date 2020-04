Pela primeira vez, Grazi Massafera fala sobre namoro com Caio Castro: “Está comigo”

Bem acompanhada, Grazi Massafera está em isolamento social ao lado da sua filha, Sofia, da sua amiga, Aline, e do seu namorado, o ator Caio Castro.

Nesta quarta-feira (1°), pela primeira vez, a atriz falou do seu relacionamento com Castro. O casal está junto desde o ano passado, mas evitam falar publicamente sobre o namoro.

“Durante a quarentena, decidimos que seria melhor ele ficar aqui. Então, ele está comigo. E está tudo bem com a gente”, explicou Massafera em entrevista para colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. “Num momento desses é bom a gente olhar para dentro. E, na medida do possível, sermos positivos”, acrescentou ela.

De quarentena desde 12 de março em seu apartamento, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, Grazi não escondeu sua preocupação com diante desta pandemia mundial. “Não vou mais nem até o elevador. Passo álcool em todas as maçanetas, estou sendo cuidadosa ao extremo. É um momento estranho este que estamos vivendo. Mandei os empregados para casa e tenho uma secretária pessoal, mas ela está fazendo home Office”, contou.

Aproveitando que está em casa e com o tempo livre, a artista disse que está fazendo várias atividades com a herdeira. “Brincamos, fazemos os deveres que a escola manda pelo aplicativo… É muito gostoso. A gente inventa um monte de coisa para distrair: leitura, mímica, fizemos balões… Vemos muitos filmes e muitas séries. Sou canceriana, adoro ficar em casa”, concluiu Grazi Massafera.