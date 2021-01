Pela Copa Super 8, Flamengo supera o Franca e avança para as semifinais Adversário do Rubro-Negro, que venceu o confronto entre os dois últimos campeões da competição, será o Bauru

Em jogo válido pela Copa Super 8 e entre os dois últimos campeões da competição, o Flamengo venceu o Sesi Franca por 90 a 79, na tarde deste sábado, no ginásio Antônio Prado Jr., em São Paulo. O cestinha rubro-negro na partida foi Chuzito González com 19 pontos. Olivinha também brilhou com mais um duplo-duplo na temporada. Do lado do Sesi Franca, os destaques foram os alas Danilo Fuzaro, 18 pontos, e André Goes, 16. Com o triunfo, o Fla avançou para as semifinais e, agora, vai encarar o Bauru, nesta terça, às 17h.

O JOGO



O primeiro quarto começou bastante disputado, com Rafael Mineiro acertando logo uma bola de três para o Rubro-Negro. Na sequência, Hettsheimeir também arremessou de três e converteu para o time da Gávea. Num duelo bem equilibrado, a equipe de Franca aproveitava os erros do time rubro-negro para pontuar e passar à frente no placar. Nos segundos finais, Chuzito converteu sua segunda bola de três. O time paulista terminou o período na frente, vencendo por 27 a 19.

O Flamengo voltou para o segundo quarto com mais volume de jogo e, através das mãos de Marquinhos, acertou uma bola de três logo no início. Consistente, o FlaBasquete conseguiu virar o marcador nos cinco minutos iniciais do período, mas Franca reagiu e empatou o duelo, terminando o quarto em 46 a 46.

Na volta do intervalo, o jogo continuou bastante equilibrado, com as duas equipes trocando pontos. O Flamengo tentava rodar a bola no ataque para encontrar espaços para arremessar, mas desperdiçava algumas tentativas. Com isso, Franca aproveitava os rebotes para contra-atacar. Nos últimos segundos, Leo Demetrio e Balbi acertaram duas bolas de três e recolocaram o Mengão em vantagem: 69 a 65.

No último quarto, o FlaBasquete manteve a intensidade e continuou convertendo os pontos no ataque. Marquinhos, que estava muito bem no jogo, convertia os arremessos de três para o Fla. Num quarto muito superior que o adversário, o Flamengo soube controlar o jogo e conquistou a vitória, com tranquilidade, por 90 a 79.

