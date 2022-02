Pela Copa América de Futsal, Brasil bate o Chile e lidera Grupo A Vitória por 4 a 2 mantém a Seleção com 100% de aproveitamento na competição. Próximo desafio será contra o Paraguai

Em seu segundo jogo pela Copa América de Futsal, disputada no Paraguai, o Brasil venceu o Chile por 4 a 2 nesta segunda-feira (1) e assumiu a liderança do Grupo A da competição. Os gols do triunfo foram marcados por Ferrão, Felipe Valério e Marlon (2). Martínez anotou duas vezes para a seleção chilena. Com o resultado, os brasileiros seguem com 100% de aproveitamento na competição (na 1ª rodada, vitória por 5 a 1 em cima do Equador).

Após o duelo, o técnico Marquinhos Xavier analisou a atuação do Brasil, ressaltando a dificuldade encontrada frente aos chilenos. Para ele, o comportamento dos jogadores brasileiros em quadra acabou tornando a partida mais complicada.

– O jogo se transformou em difícil para nós em alguns momentos em razão da desatenção. Poderíamos ter feito uma partida melhor. Faria uma análise maior em cima da questão comportamental, acho que a parte técnica foi desenvolvida da maneira que poderíamos jogar (…). Acredito que entramos em uma velocidade um pouco abaixo, buscando resolver em jogadas de pivô, onde estava bastante bloqueado. Gerou uma ansiedade e nos pegou de surpresa. Quando marcamos o quarto, mantemos a atenção. Uma avaliação importante, como é o segundo jogo e temos mais dois na chave, devemos estar atentos pois eles definirão a classificação. Se tinha um momento para acontecer essa situação, foi agora – disse Marquinhos.

Agora, o Brasil volta a quadra nesta quarta-feira (2), quando enfrenta os paraguaios, donos da casa. Depois, a Seleção fecha a participação na fase de grupos conta o Uruguai.

