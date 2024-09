Pela 4ª vez seguida, São Paulo lidera ranking de pior qualidade do ar entre grandes metrópoles

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2024 - 7:52 Para compartilhar:

A cidade de São Paulo amanheceu pela quarta vez seguida no topo do ranking de pior qualidade do ar organizado pelo site suiço IQAir, nesta quinta-feira. Segundo o IQAir, a poluição do ar na capital paulista estava classificada como insalubre para saúde por volta das 7h30.

Ainda conforme as medições, o índice de partículas finas (PM2,5) estava em 81 microgramas por metro cúbico, valor 16,2 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

+ Com 39°C e risco de incêndio, São Paulo tem alerta de perigo devido ao calor

O clima nesta quinta-feira, 12, em São Paulo será marcado por tempo seco, com baixa umidade relativa do ar e forte calor. A mínima de hoje é de 18º e a temperatura máxima prevista é de 34°C.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da capital, os índices de umidade do ar devem variar entre 19% e 70% no decorrer do dia e não há previsão de chuva.

Recomendações à população

Diante deste cenário, a Defesa Civil recomenda cuidados com a saúde, que incluem hidratação constante e proteção do sol. A prática de atividade física ao ar livre deve ser evitada nos horários mais críticos do dia e é recomendado o uso de soro nos olhos e nariz.